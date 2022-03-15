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【10年新低】港股再跌逾1000點 恒指失守19000大關 創近10年新低 阿里巴巴插12% 市值一年蒸發3.2萬億

股樓投資 16:41 2022/03/15

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中概股再遭重挫，拖累港股連續第二日大跌，摩根大通一份報告，一口氣下調26隻在港美上市的中概股評級，更建議未來6至12個月避開中資互聯網股，今日科技股再急跌，拖累恒指跌穿19000點，收18415報點，下跌1,116點或5.7%，全日成交額2,860億元。

繼周一（14日）大跌逾千點後，恒指今早低開600點後，市況持續向下，早段最低曾跌934點低見18597點，但之後俄烏局勢傳來緩和消息，恒指跌幅瞬即收窄至僅138點見19392點。但午市過後，港股及科技股再被大手拋售，恒指愈跌愈多，最多跌點低見18235點，是2012年6月以來新低。

同場加映：【青姐話】周圍都阿信 風險在誠信 揸住隻騰訊 隊到你唔信

中概股被唱淡，阿里巴巴（09988）首當其衝繼續尋底，收報71.25元，下跌12%。而阿里一年前收報221.4元，現價計大跌68%，市值大幅蒸發3.2萬億元。騰訊（00700）收報298元，跌10.2%；美團（03690）收報106元，跌5.9%；京東（09618）收報161.9元，跌10%。

延伸閱讀：【多圖】放盤24小時3組客爭 日出康城半新盤有相睇【見下頁

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內房股續被拋售，碧桂園（02007）收報3.76元，跌10.7%，同系之碧桂園服務（06098）收報25.5元，跌12.8%；龍湖地產（00960）收報28.3元，跌15.4%；融創中國（01918）收報3.67元，跌17.3%。

藍籌股中，部份內需股見逆市反彈，農夫山泉（09633）收報34.25元，升1.2%；安踏體育（02020）收報87.55元，升1.1%。

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記者：李兆明

 

 

 

 

 

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京東集團—SW（09618） 阿里巴巴－SW（09988） 港股 碧桂園服務（06098） 阿里巴巴 京東（美：JD） 安踏體育（02020） 融創中國（01918） 恒生指數 藍籌股

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