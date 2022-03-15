【化妝品商機】化妝品不分男女？　男性化妝品市場連續4年錄增長

男士化妝漸漸普及，不再限於護膚後，化妝品行業也逐步擴大其有關業務。當中，多家日本化妝品企業推出無分性別的貨品，包括花王旗下的佳麗寶化妝品將在主要的品牌中，推出不分性別的化妝品。

據日經中文網報道，佳麗寶以Z世代為核心，將在旗下品牌「KANEBO」，推出不分性別的化妝品。例如2021年推出市場的染眉膏，不但可以染眉，更可以加深鬍鬚的顏色，達至更整齊的效果。疫情下要長期戴上口罩，染眉膏也能不會完全脫色。另改變粉底的配方，以配合皮脂分泌較旺盛的男性膚質。

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佳麗寶過去也從產品設計著手，加強男女顧客也可購買的理念。例如由2020年起，從傳統設計上以白色為主，改變並統一選用黑色。並稱，在百貨公司的銷售點，也有男性顧客光顧。

男性化妝品市場連續4年增 Z世代男性愛用女性化妝品

事實上，化妝不再是女士專利外，男士化妝品市場也在增長。據調查公司INTAGE的數據顯示，男性化妝品市場規模連續4年增長，至406億日圓（約27億港元），並創下歷史最高水平。

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據指，愈年輕的男性愈常購買化妝品，Z世代更會購買並使用女性化妝品。當中，46%的會使用基礎化妝品十多歲青少年，會購買女性使用的基礎化妝品；二十多歲的男士則達29%。

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責任編輯：馬意文