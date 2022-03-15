▲ 【連花清瘟膠囊】「連花清瘟」生產商以嶺藥業創即市新高 創始人身家暴漲至320億港元

本港第五波疫情未見平息，惟疫情刺激中成藥「連花清瘟膠囊」大賣，「連花清瘟膠囊」生產商以嶺藥業（深：002603）今日再創盤中新高，高見31元（人民幣，下同）。以嶺藥業京收報28.49元，跌2.5%，但由年初至今累升超過40%。

有份研發「連花清瘟膠囊」的以嶺藥業創始人吳以嶺亦身價大增，據福布斯實時數據，吳以嶺身家超過41億美元（約320億港元），較去年4月的22億美元大增86%。

吳以嶺 2003年研發出「連花清瘟膠囊」 2020年再度「一疫成名」

近期香港疫情持續，坊間有人搶購「連花清瘟」，早前港府接收內地捐贈的45萬盒的中成藥，當中包括「連花清瘟膠囊」，而深圳疫情重起，昨日起至全市進行禁足兼進行全員檢測，當地同樣引發搶購潮，「連花清瘟膠囊」及以嶺藥業再被推上風尖浪口。

有內媒指，吳以嶺2003年率領團隊開發出的「連花清瘟膠囊」，成為當時熱銷藥之一。 吳以嶺在2009年當選中國工程院院士，再到2020年，新冠疫情爆發，「連花清瘟膠囊」作為醫學觀察期的推薦用藥，獲內地著名呼吸病專家、中国工程院院士鐘南山院士等推薦，再度「一疫成名」。

內地券商料2021年連花清瘟收入小幅下滑至38億元

翻查年報，2021年上半年，以連花清瘟為主力的呼吸系統類藥按年增長23.13%至24.92億元，多間內地券商唱好以嶺藥業，不過有內媒分析認為，連花清瘟既屬於疫情受益品種，銷售峰值與達峰速度已然過去，而突發的疫情終會結束。券商華泰證券預計疫情受控，2021年連花清瘟收入小幅下滑至38至39 億元，2022年則恢復至43億元。2022至24 年相關收入增速在10至15%間。

值得留意是，以嶺藥業由2020年初至今，吳以嶺家族成員及其高管，合計減持1684萬股，累計套現約3億元。

**俄烏局勢緊張美元成為避險貨幣？陳健豪分析外滙市場最新走勢**

相關文章：

【新冠藥物】首批輝瑞Paxlovid抵港 兩款新冠口服藥投入應用

【異動｜生科股】歌禮製藥大升13% 旗下利托那韋口服片年產能增至約5.3億片