【樓市熱話】港女預算2萬租屋 冀面積大兼有海景 新私樓VS舊屋苑VS村屋煞費思量

不少人在踏出社會後也會考慮租屋，近日有網民於網上討論區「連登」發文，指自己打算租屋，而她不論是新私樓、舊屋苑、唐樓還是村屋也會考慮，租金預算則每月約2萬，而她現時主要到了港島、將軍澳或九龍區看樓，但租盤卻各有利弊，於是她向網民詢問該租那裏才好。

樓主經歷：

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此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「 一個女子住村屋，要小心注意安全才好。」，「村屋連天台好像也不錯。」，也有人指，「主要還是看租金預算及地點。」，「一個人住500呎經已十分足夠，交通方便才是最重要，特別是自己一個人住。」。

另有網民指，「 租屋最重要是交通方便及租金便宜，單位的大細也不是太重要，不用想太多。」，「一個女仔住當然是選擇私樓，起碼有管理處。」。

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責任編輯：關海儀