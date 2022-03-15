【職場熱話】 公司慳錢用免費計糧系統 9成員工月薪計錯數 新入職HR嘆工作量大增

公司電腦系統的新舊程度會十分影響員工的工作效率，近日有網民於網上「香港討論區」發文，指自己的公司計糧時是用免費試用的HR系統，而這導致錯漏百出，基本上能錯的也會錯，使樓主的工作量大大增加，他因而感到十分無奈。

樓主經歷：

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此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「 公司有好的系統是十分重要的，我之前的公司系統十分落後，有很多東西也做不到，所以我最後選擇辭職。」，也有人指，「 沒有錯，公司電腦系統落後，使我的工作進度變慢，而且十分忙碌。」。

另有網民指，「 我公司也是這樣，多年來也是用excel，然而大假那些都是會計錯的，最後請到一位新會計，才終於願意出錢買一個新系統。」。

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責任編輯：關海儀