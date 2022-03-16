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【搜游食誌@iM網欄】去同質化弊病 自家招牌菜能招回頭客

名人薈萃 15:10 2022/03/16

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近兩周，相信每位香港人都心情沉重，抗疫當然人人有責，但每天的死亡數字及種種負面消息，想起那幅在醫院「屍橫遍地」的情景，老弱的患者幾乎與屍同眠，實在叫人心酸！

【青姐話】周圍都阿信 風險在誠信 揸住隻騰訊 隊到你唔信

 

有誰可獨善其身

香港開埠至今，抗戰、逃難、貧困等都經歷過，幾番辛酸，怎也想不到由社運至疫情，香港承受的重創好比淪陷的3年8個月更長，未知那句「黑暗盡頭是曙光」何時露出來，各區鬧市都相繼出現吉舖，倒閉結業更是隨處可見，零售、餐飲、金融，有誰可獨善其身！不是政府幾句口號式的激勵，就可撑得住。筆者此刻才完全體會所謂「食龍肉都無味」的心情！

百老匯結束位於荷里活廣場的電影院的聲明：「抱歉未能在光影之下道別」，看得令人無一不搖頭嘆息！

產品服務同質化

畢竟我們仍是要工作，生意總要想辦法去持續營運！對於「ME Too」的經營模式，筆者一直不大認同，除非產品和服務是剛性需求，並已經去到「同質化」就無話可說，不然如何會令消費者對品牌有認知度，帶出認授性，「紅海」的生意是拼價格的激戰，中、小、微企根本無生存的條件，當標準模式的連鎖店壟斷了市場，消費者又真的會甘心乖乖就範，照樣消費嗎？

望月樓的菜式及特色點心幾乎有7成與同集團的中餐廳大同小異，「同質化」使他失去自己的光環。

不智的自我競爭

20多年的品牌褓姆工作，筆者堅信去同質化才是「品牌」生存之道，周日筆者與先生到附近望月樓午饍，看完點心單，再翻閱菜譜，有一份莫名的失望。LUBUDS餐飲集團旗下有40多家餐飲食肆，中、西、日、韓都有，其中的中餐都是定位中高檔次，悅、川川、紅棉、望月樓等都是同一集團，理應各店都是有其特色中菜才是，怎會幾間中餐廳的點心，以及菜式幾近6至7成是相同，雖然價格沒有甚麼大差異，對於消費者來說，根本不會再回訪的，因為菜系模糊，亦無自家招牌特色菜，換個名字亦不會增加到市場份額！

當中「悅」、「紅棉」是有不錯的口碑，同集團的姊妹店竟然混集了各店的特色再樹立新店，形成自我競爭而非吸納公開市場的客群，實屬不智。

這道川式麻辣黃鱔，做得不錯，辣而不嗆，黃鱔片鮮香酥辣，火候拿揑得宜。

雖然在管理品牌、採購材料、控制成本等各方面是有一定的經濟效益，但卻無法為食肆打響品牌，驅使消費者光顧的誘因，就是被「同質化」掃得一乾二淨。

望月樓的食器是有下功夫，點心味道亦好，應著意自己的招牌菜式。

獨豎一幟有賣點

一個活生生的案例，ALESSI是屹立市場百中選一的意大利家居創意設計師品牌，幾經考驗，創意總監Mr. Alberto Alessi堅持「獨特」去領軍Alessi品牌，同一種產品如咖啡壺、鍋具可以有10個不同系列，當中是絕無重複，不庸置疑！

喜歡Patricia Urquiola的設計，不管是什麼材質、功能，她秉承自己那份外柔內剛的嫵媚。

由充滿女性嫵媚、堅毅、果敢的著名女設計師Patricia Urquiola創作的EDO系列，剛中帶柔，那對溫柔婉約的手柄，美得令人驚訝，怎會在鍋具的硬五金上出現呢？Richard Sapper的Cintura系列，剛陽硬朗，線條看似簡單俐落，魔鬼就在細節中，可有想到，設計具備人體工學的考量，由圓變扁方的把手，那份窩心的握感，Timeless的設計正是建築師如何將大都市建築物的生活心思，投射到一件家居用品上，讓大家每天使用時，帶出一份精緻生活的體驗，享受真正的幸福！

Richard Sapper永遠讓人擁有美學藝術的生活情趣，水沸時為你奏出悠揚笛聲！

【溫股知新】再談港股五大因素 國策股前景最著數

作者_倪小姿簡介：

做了20幾年「品牌」褓姆，零售就是充滿不可控的挑戰，每個年代都屢遇危機，怎料這次COVID19殺盡全球！公司仍與「疫」同行，細想皆因與「食」結緣；商場、職場都「食」出契機！

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撰文 : 倪小姿

欄名 : 搜游食誌

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