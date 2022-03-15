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【烏克蘭戰爭】俄首認進展遜預期 英料可全力再戰兩周

環球社會熱點 15:02 2022/03/15

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俄羅斯與烏克蘭的戰爭持續大半個月，俄羅斯總統普京親信表示，俄軍在烏克蘭的軍事行動不如當局預想般迅速，為俄羅斯首次承認軍隊進度落後預期。英媒引述英國國防消息人士報道，俄軍全力作戰狀態或僅能再維持10至14日，之後相信難再取得重大進展。

俄烏將恢復談判 近日有望簽停火協議 【下一頁】

路透社報道，普京（Vladimir Putin）率領的安全委員會成員、俄羅斯國民警衛隊負責人Viktor Zolotov在國民警衛隊網頁發表評論，承認俄軍在烏克蘭軍事行動進度較預期慢。

他表示原因是極右的烏克蘭軍隊躲在平民背後，但強調俄軍正逐步朝著目標前進，最終將取得勝利。

是次為俄羅斯首次承認，在烏克蘭執行行動的俄軍進展落後預期。惟Viktor Zolotov言論與俄羅斯防長紹伊古（Sergei Shoigu）周日（13日）說法有出入。

紹伊古表示俄軍在烏克蘭軍事行動會按時及全面完成。克里姆林宮周一（14日）則指行動按計劃進行，但軍隊或會改變策略，尋求全面控制主要城市。強調俄軍不會將平民視為目標。

烏外長稱想避第三世界大戰 西方先提供更多武器 【下一頁】

英國《每日郵報》引述高級國防消息人士報道，烏克蘭正在耗盡俄羅斯的人力及資源，只要西方國家繼續施壓，俄軍全力作戰狀態或僅能在維持10至14日。屆時烏克蘭抵抗能力應會大於俄羅斯進攻能力，俄軍或很難再取得重大進展，甚至發現很難站穩腳跟。

美國官員亦表示，俄羅斯入侵烏克蘭行動已進入第3周，俄軍地面推進行動基本上已停滯，烏克蘭政府周一（14日）亦稱，俄軍在過去24小時未取得重大進展。報道亦引述美國國防消息人士報道，俄軍針對基輔等主要城市進行遠程空襲的次數愈來愈頻密。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）周二（15日）凌晨發布短片表示，烏克蘭軍隊正為俄軍造成毀滅性損失。他指俄軍已經損失80架戰機，數百輛坦克及數以千計的軍備。他更指俄軍在入侵烏克蘭19日內的損失，較於維持數年的車臣戰爭時更多。

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責任編輯：李俊儀

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