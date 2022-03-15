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【俄烏局勢】俄羅斯提出以極低折扣售石油 印度正考慮購買

環球政經 16:53 2022/03/15

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俄羅斯侵略烏克蘭，西方國家紛紛祭出對其石油制裁的方案。不過，據《路透社 》報道，印度官員表示，當地正考慮接受俄羅斯提出以折扣價購買原油和其他大宗商品的提議。

報道稱，印度有80%的石油依靠進口，但通常只有約2至3%從俄羅斯購買。但由於今年至今油價飆升40%，政府正在考慮增加進口，以應付不斷上漲的能源價格。印度政府的一名官員表示，俄羅斯以極低的折扣提供石油和其他商品，我們很樂意。惟官員沒有透露俄提供石油的數量或折扣是多少。

同場加映：【青姐話】周圍都阿信 風險在誠信 揸住隻騰訊 隊到你唔信

報道又指，印度官員正試圖與俄羅斯建立盧比兌盧布機制，以保持雙邊貿易。據其中一名官員稱，除了石油，印度還打算從俄羅斯及其盟友白羅斯尋找更便宜的化肥。

印度有60%的軍事武器都是來自俄羅斯，在國防領域對俄極度依賴。印度沒有譴責入侵烏克蘭，在早前聯合國安理會表決譴責俄羅斯時亦選擇棄權。

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責任編輯：黃苑筠

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石油 商品 貿易 俄羅斯 俄羅斯盧布 印度

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