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【香港經濟】馬時亨：香港存在4個深層次問題　需具堅強及果斷領導能力的政府帶領才能解決

宏觀解讀 14:26 2022/03/15

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【香港經濟】馬時亨：香港存在4個深層次問題　需具堅強及果斷領導能力的政府帶領才能解決

財庫局前局長馬時亨在報章撰文，指本港存在四個深層次問題有待解決，包括房屋、人口老化、經濟轉型及政府施政執行力，而今次抗疫戰暴露出種種行政失當，令人對政府的信心減弱，而老百姓對政府信任以致施政至關重要，因此需要在具堅強及果斷領導能力的政府帶領下，才有望逐步解決。

陳茂波指本港首季經濟很大機會負增長【下一頁】

馬時亨指，樓價飛升早已令市民難以承受，直接影響市民的開心指數，而疫情中令港人清楚認識到人口老化帶來的難題，要確保長者老有所依，安享晚年，任何一個負責任的政府，在政治及道德上都責無旁貸。

大摩料內地本季經濟無增長　因北京「防疫高於經濟」【下一頁】

香港作為國際金融中心面對複雜多變的內部及外部環境，更需自強不息才可持續發展，應該利用大灣區及十四五規劃，找尋更多新的發展領域。

他指，以上四個深層次問題是社會共識，關鍵在於如何解決，特區政府換屆在即，當務之急是要組織一個具良好管治能力的班子，政府必須用人唯才，用人準確，「人得其位，位得其人」。

【石Sir一周前瞻及異動股】電能、中國投資基金公司、越秀房託、越秀交通、友邦及君實生物

相關文章：【香港經濟】美銀降香港今年GDP預測至1.6%　最悲觀疫情次季末才見頂、全年經濟僅增0.2%

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經濟 疫情 國際金融中心 馬時亨 領導能力 香港

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