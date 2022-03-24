【企業轉型】麵粉市場增長有限　老牌麵粉廠憑一招轉身吸年輕客

韓國貨品愈來愈暢銷，但老字號要吸引新一代消費不容易。南韓麵粉製造商 Daehan Flour 旗下麵粉品牌「Gompyo」的啤酒和爆谷業務成績理想。該公司便計劃擴充B2C（企業對消費者）業務，進一步擴展業務至製造和銷售如啤酒、雪糕、化妝品等。

據南韓媒體報道， Daehan Flour 作為南韓國內老牌麵粉廠，佔南韓麵粉市場約 25% ，銷售額更在2017年時，由 808 億韓元增至11,130 億韓元。然而，由於麵粉行業市場擴張有限，加上進口麵粉增加，增長速度有所放緩。去年起的營業利潤更從 2017 年的 4.46% 下調至 2.25%。

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由於旗下「Gompyo」與其他啤酒商合作時，在南韓國內甚為暢銷，亦吸引新一代人認識並購買產品。有消息人士透露，Daehan Flour 在明日（25日）舉行的股東大會舉行前，修改公司章程，現設有42項業務。

當中增加了大量B2C業務，包括準備製造和銷售咖啡、酒精飲品、雪糕等；更有製造、銷售及進出口糖果。而在修訂的公司章程中，亦包括建立和經營植物園、養殖奶牛、從事交通運輸代理業務，以及製造和銷售藥品等。

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責任編輯：馬意文