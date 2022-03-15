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【職場熱話】Google員工不滿公司政策　內部調查：不足一半員工滿意其薪酬

科技 14:18 2022/03/15

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不過，近日Google一項內部調查卻指出，Google員工在在薪酬和實現職業目標等問題上的不滿程度，正日益加深，愈來愈多員工認為與外界相比下，其薪酬待遇顯得不公或不具競爭力，甚至質疑Google的執行能力。（法新社圖片）

Google過往一直以「重視員工的企業」著稱，如提供免費餐點及舒適的工作環境，對於不少人來說或是天堂般的辦公室。不過，近日Google一項內部調查卻指出，Google員工在在薪酬和實現職業目標等問題上的不滿程度，正日益加深，愈來愈多員工認為與外界相比下，其薪酬待遇顯得不公或不具競爭力，甚至質疑Google的執行能力。

【人才管理】餐飲集團疫下未曾裁員　切記滿足員工需要

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Google每年均會進行名為「Googlegeist」員工內部調查，了解員工對公司的看法。今年的結果顯示，絕大部分員工對公司產品和使命感到滿意，甚至有96%的員工認為Google的產品對人們的日常生活有幫助。

與此同時，卻有愈來愈多員工抱怨薪酬問題。當中只有46%受訪員工認同與其他公司的類似崗位相比，其薪酬具有競爭力，較去年下降了12%。也僅有56%的員工認同，目前薪酬是「公平公正」，較去年下降了8%。

CEO支持度高　逾7成員工認同其策略

不過，雖然員工對薪酬感到不滿，但Google行政總裁Sundar Picha仍獲得86%的支持率，有74%的員工認同他的決策和戰略，能使Google做到出色的工作。

Google高級副總裁Prabhakar Raghavan在內部郵件則指出，觀察到員工對Google的執行能力認同評分下降7%，他認為這代表了「需要加大力度打擊官僚主義，並確保公司能夠在必要時迅速採取行動。」。

【混合工作】3大科企靈活政策　訂定重返辦公室時間表

責任編輯：黃顯晴

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