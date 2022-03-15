▲ 【中概股股災】高盛：美國機構投資者持5.8萬億中資股、ATM為首 互聯網股估值已反映潛在風險因素

美國點名中概股「預計除牌名單」，加上中國繼續加大力度監管互聯網企業，美國上市的中概股急跌。高盛估計，美國機構投資者現時持有約7500億美元（約5.8萬億港元）的中資股，涵蓋A股、H股及ADR中概股，若包括香港本地股，總值約8000億元，假設美國投資者需要沽出所有中資股，並估計沽盤佔股份日均成交約三分一，預期需要2日（A股）、143日（H股）及61日（中概股）才能沽清。

高盛早前估算，美國機構投資者持有阿里巴巴 （09988） ADR（美：BABA）比例佔阿里巴巴總市值約5%，這相當於兩成美國機構投資者或不被允許在美國以外持有中資股，按照有關情境推算，美國機構投資者持有其他大型中概股比重約佔股份市值30%，其中20%已將中概股轉換為港股，而留在美國的持倉中，三分二的持倉是騰訊 （00700） 或美團 （03690） ，意味可以隨意在港股買賣，三分一則不能在港交易。

零售投資者方面，高盛稱，美國沒有相關的官方數據，但該行估計，拼多多（美：PDD）及百度（美：BIDU）的零售投資者比例佔市值約5%至10%，蔚來（美：NIO）及阿里巴巴等其他中概股則達四成，而零售投資者比例高的中概股，沽壓也相對沉重，因若美國要求中概股除牌時，部分美國零售投資者難以甚至不能將ADR轉換為港股。

美散戶透過ETF持逾200億美元中概股

除直接投資中概股，不少美國零售投資者均會透過投資ETF持有中概股，其中KraneShares CSI中國互聯網ETF（美：KWEB）去年便吸引約70億美元資金流入，高峰期管理資產達97億美元。高盛從上而下去推算，現時透過MSCI及富時兩大指數公司旗下中國、新興市場、亞洲、AC世界指數ETFs被動追蹤中概股的金額，約佔200億至250億美元。

高盛指，截至3月11日，中國互聯網股現值相當於預測市盈率17.2倍，動態市盈率約0.6倍及隱含風險溢價約9.6%，估計較美國同業有明顯折讓，反映內地監管的不明朗因素及中美脫勾的憂慮已反映在股價上。

從長遠基本面角度分析，現時中國互聯網行業的估值反映未來十年的收入複合年均增長率約8%，較2月中的18%為低。

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