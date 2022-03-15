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馬斯克豪言要單挑普京 俄官：同你鬥只會浪費時間

環球社會熱點 14:00 2022/03/15

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Tesla創辦人馬斯克曾公開表態聲援烏克蘭，他周一（14日）更在社交媒體公開點名俄羅斯總統普京，豪言要與普京單挑決鬥。據悉，克里姆林宮及普京本人暫時未有回應。但一名俄羅斯官員則反擊馬斯克，稱與弱者對決只會浪費時間。

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歐盟對俄新制裁 取消最惠國待遇 【下一頁】

馬斯克（Elon Musk）周一於Twitteer發文，用西里爾字母寫上普京（Vladimir Putin）的名字及烏克蘭。不過前者是用了俄文，而後者則用了烏克蘭文。

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馬斯克在帖文中表示，他要和普京單挑決戰，並表示要以烏克蘭作賭注。

俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）署長Dmitry Rogozin就於Twitter回應馬斯克，形容對方是一名年紀尚輕的小惡魔（little devil）。

他更諷刺馬斯克是弱者，指與對方決鬥只會浪費時間。

烏克蘭副總理費多羅夫（Mykhailo Fedorov）也加入討論，回應帖文指他相信馬斯克有能力將普京送往木星，並附上一張普京坐上火箭的圖片。

據悉，馬斯克的帖文在Twitter上已經獲得超過30萬人讚好。

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責任編輯：鄭錦玲

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