【大行點睇】摩通唱淡中資科技股 一文看盡28股最新評級及目標價

近日本港中資股遭資金大舉拋售，曾是資金寵兒的科網股在本輪跌市中更成為眾矢之的。摩通發表研究報告指，中國互聯網股在未來6至12個月為「不可投資」，股價展望難以預測，國際投資者開始消化中國地緣政治風險且對監管風險的擔憂上升，大量國際投資者正在減少對內地互聯網行業的風險敞口，導致大量資金從該行業外流，又認為近期在沒有估值支撐的情況下，全行業的拋售可能會繼續一段時間。

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摩通同時予28隻本港及美國上市的中資科技股的評級和目標價作出變動，當中不少都被下調。該行更點名騰訊(00700)，指該股是今年上半年科網股前景具挑戰性的背景下，較受行業資金外流衝擊的平台類股份。不過，摩通仍給予快手(01024)增持評級，皆因其競爭風險較低，並且多由內地投資者持股。

摩通最新中資科網股評級和目標價一覽：

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