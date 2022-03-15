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【內房危機】富力近10億元 向遠東發展出售倫敦項目

股樓投資 16:24 2022/03/15

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被傳是其中一間出現財政壓力的內房富力地產(02777)宣布，向遠東發展（00035）出售英國倫敦混合發展項目全部股本及轉讓公司間貸款共1.65億元英鎊即16.8億元，總作價9,570萬元英鎊即約9.7億元。富力獲有權選擇於完成交易後六個月以1.07億元英鎊即約10.8億元，另加交易後產生的所有成本等等，購回有關項目公司全部已發行股本及公司間貸款。

【滙豐控股5】滙豐傳有意出售 希臘零售銀行業務  詳情請看【下一頁

截至全日，富力跌4.2%收報2.69元，買家遠東發展上升1.6%收報2.5元。

富力出售的項目為英國倫敦Vauxhall的Vauxhall Square，目前尚未動工，規劃總建築面積約13.3萬平方米，
物業用途包括住宅、酒店及宿舍、辦公室、零售及休閒等。富力地產預期出售項目錄得虧損約7億元虧損。

【大行點睇】中金料北水流入穩增長概念板塊 另推薦12隻首選港股  詳情請看【下一頁

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買家遠東發展表示，發展項目位於英國倫敦，集團於當地累積龐大的人力資源，具有豐富經驗，項目具備吸引力。

同場加映  【青姐話】周圍都阿信 風險在誠信 揸住隻騰訊 隊到你唔信

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撰文 : 李尚毅

富力地產（02777） 港股

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