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【新冠藥物】首批輝瑞Paxlovid抵港　兩款新冠口服藥投入應用

股市 13:12 2022/03/15

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【新冠藥物】首批輝瑞Paxlovid抵港　兩款新冠口服藥投入應用

港府早前宣布購入默沙東（Merck，美：MRK）莫納皮拉韋（Molnupiravir）、輝瑞（Pfizer，美：PFE）帕克斯洛維德（Paxlovid）兩款新冠口服藥物。港府今日（15日）公布，首批新冠口服抗病毒藥物Paxlovid昨日運抵香港，並在今日往醫院管理局使用，其他批次的輝瑞新冠藥物將於未來數月陸續到港，以應付香港市民的需要。

行政長官林鄭月娥周一（14日）稱，默沙東的Molnupiravir已經全數運到香港，亦已在應用中。港府指，醫管局會按臨床指引及病人情況為公立醫院住院病人及指定診所的合適新冠病人處方該兩款新冠口服抗病毒藥物。

默沙東新冠藥已全數抵港

另外，醫管局社區老人評估小組也會透過外展及遙距診症的醫療及護理服務，支援安老院舍的確診病人，由醫生按臨床指引及病人情況處方新冠口服抗病毒藥物。同時，醫管局會按既定機制向私家醫院借出有關口服藥物以治療新冠病人。

港府已根據專家意見透過醫管局採購合適數量的新冠口服抗病毒藥物，並會繼續購入及儲備相關藥物。

據早前資料，默沙東Molnupiravir在預防入院率及死亡率為30%，輝瑞Paxlovid則高達89%。

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經濟 新冠肺炎 輝瑞 輝瑞（Pfizer，美：PFE）

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