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【烏克蘭戰爭】直播舉反戰標語 俄國營電視台編輯被控（第二版）

環球社會熱點 22:48 2022/03/15

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俄羅斯入侵烏克蘭後，俄羅斯國內有不少反戰聲音。俄羅斯國營電視台播出新聞期間，一名員工闖入直播室展示反戰標語。奧夫相尼科娃舉起標語呼籲停戰，叫觀眾不要相信俄羅斯的政治宣傳。

（第二版更新首次上庭）

俄羅斯警方拘捕奧夫相尼科娃（Marina Ovsyannikova），周二首次上庭，暫時未知控罪。她可能被控詆毀武裝部隊名譽罪，以至最近設立的假新聞法，最高可判監15年。

克里姆林宮發言人佩斯科夫批評，奧夫相尼科娃的行為如同球迷騷亂，指電視台及有關方面會徹查到底。

歐盟對俄新制裁 取消最惠國待遇 【下一頁】

俄羅斯國營電視台《Channel One》周一（14日）進行新聞直播期間，奧夫相尼科娃闖入直播室在主播身後舉起反戰標語。她在標語上用英文及俄文呼籲停戰，叫民眾不要相信政治宣傳。

標語內容更直指俄羅斯政府正透過新聞欺騙觀眾，下方還有部分字句被遮蓋。

直播片段及該名女員工預錄影片

主播未有理會奧夫相尼科娃，繼續報道新聞，奧夫相尼科娃則似乎繼續高叫停戰口號。獨立人權組織OVD-Info其後表示，奧夫相尼科娃是《Channel One》編輯，目前已被俄羅斯警方拘捕。

俄烏將恢復談判 近日有望簽停火協議 【下一頁】

奧夫相尼科娃更通過OVD-Info發布一段事前錄製的影片中。她表明自己是《Channel One》員工的身份，稱對多年來為俄羅斯當局進行宣傳工作感到羞恥。

奧夫相尼科娃在影片中指，她的父親是烏克蘭人，母親則是俄羅斯人。她表示俄羅斯遭國際制裁，認為下一代永遠未能洗去是次戰爭的恥辱，敦促俄羅斯人上街示威。這段影片已經有260萬人次觀看。

俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）發言人亞爾米什（Kira Yarmysh）在社交平台Twitter上對她的行為表示讚揚。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）亦在晚間講話影片中感謝她。

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責任編輯：李俊儀

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奧夫相尼科娃（右）上庭應訊

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