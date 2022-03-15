【烏克蘭戰爭】直播舉反戰標語 俄國營電視台員工被捕

俄羅斯入侵烏克蘭後，俄羅斯國內亦有不少反戰聲音。俄羅斯國營電視台播出新聞期間，一名員工闖入直播室展示反戰標語。她舉起標語呼籲停戰，更叫觀眾不要相信俄羅斯的政治宣傳。俄羅斯警察拘捕這名女員工，她或被控詆毀武裝部隊名譽罪。

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俄羅斯國營電視台《Channel One》周一（14日）進行新聞直播期間，一名女員工闖入直播室在主播身後舉起反戰標語。她在標語上用英文及俄文呼籲停戰，叫民眾不要相信政治宣傳。

標語內容更直指俄羅斯政府正透過新聞欺騙觀眾，下方還有部分字句被遮蓋。

直播片段及該名女員工預錄影片

主播未有理會該女員工，繼續報道新聞。而女員工似乎繼續高叫停戰口號。獨立人權組織OVD-Info其後表示，該女員工名為Marina Ovsyannikova，是《Channel One》員工，目前已被俄羅斯警方拘捕。

俄羅斯塔斯社（TASS）引述消息人士報道，她或面臨詆毀武裝部隊名譽的指控。

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Marina Ovsyannikova更通過OVD-Info發布一段事前錄製的影片中。她表明自己是《Channel One》員工的身份，稱對多年來為俄羅斯當局進行宣傳工作感到羞恥。

該名女士在影片中指，她的父親是烏克蘭人，而母親則是俄羅斯人。她表示俄羅斯遭國際制裁，認為下一代永遠未能洗去是次戰爭的恥辱，敦促俄羅斯人上街示威。這段影片已經有260萬人次觀看。

俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（ Alexei Navalny）發言人亞爾米什（Kira Yarmysh）在社交平台Twitter上對她的行為表示讚揚。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）亦在晚間講話影片中感謝她。

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責任編輯：李俊儀