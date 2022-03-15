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【業績│電訊股】中信國際電訊去年多賺5%至10.8億元　派末期息17仙、全年派息增近7%　周息率8.3厘

股市 12:50 2022/03/15

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【業績│電訊股】中信國際電訊去年多賺5%至10.8億元　派末期息17仙、全年派息增近7%　周息率8.3厘

中信國際電訊 （01883） 公布去年業績，期內收入94.86億元，按年增6.3%；純利約10.76億元，按年增5.2%；每股盈利為 29.3 仙；派末期息每股17仙，按年增6.25%；全年股息為 22.5仙，按年增7.1%。中信國際電訊稱會持續保持穩定派息。

中信國際電訊午前升1.88%，報2.71元，周息率約8.3厘。

業績分部方面，移動業務下的銷售移動電話手機及設備收入按年升67.3%至15.81億元；移動通訊服務收入按年減少10.3%至8.58億元；整體用戶量超過58.1萬戶，按年少約19.3%，顧客數目減少乃澳門要求所有電信及互聯網用戶均須實名註冊。

去年澳門電訊完成第二期5G 網絡建設工作 料政府今年發牌

互聯網業務按年增10.7%至12.43億元；國際電信業務跌0.8%至24.61億元；企業業務收入按年減1.9%至31.65億元；固網話音業務收入跌6.3%至1.78億元。

中信國際電訊稱，去年澳門電訊完成第二期 5G 網絡建設工作，成為澳門首家 5G 信號室內外全覆蓋的運營商。此外，中信國際電訊去年完成東南亞子公司架構優化重組，進一步提升效率，附屬公司 Acclivis Technologies and Solutions Pte. Ltd.成功續約新加坡大型 ICT 項目。

中信國際電訊提到，澳門政府將於今年發出 5G 牌照，澳門電訊將繼續優化完善 5G 網絡與配套系統，確保即時推出 5G 服務，保持市場領先地位。

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港股 派息 純利 5G 中信國際電訊（01883）

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