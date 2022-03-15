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【iPhone】蘋果官網85折出售iPhone 12　香港有冇得買？

科技 13:18 2022/03/15

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有外媒最近發現，蘋果在官方網店首次發售iPhone翻新產品，其中iPhone 12及12 Pro更以原價的85折出售，同時提供一年保養。

蘋果（Apple）一向有在官方網店售賣經認證的翻新產品，如iPad、iPod、Mac等。有外媒最近發現，蘋果在官方網店首次發售iPhone翻新產品，其中iPhone 12及12 Pro更以原價的85折出售，同時提供一年保養。

【蘋果FaceID】iOS 15.4終推出 「戴口罩解鎖」功能僅8款iPhone可使用
 
據《9to5Mac》報道，黑色iPhone 12 64GB翻新產品的原價為729美元（約5,706港元），減價後只需619美元（約4,845港元，未連稅）。至於多個iPhone 12 Pro的翻新產品亦有減價，如金色iPhone 12 Pro 512GB原價為1,199美元（約9,384港元），減價至1,019美元（約7975港元，未連稅）。

【蘋果開箱】搶先上手玩「小野獸」iPhone SE 3 Touch ID依然超靈敏？（多圖）
 
不過目前iPhone 12的翻新產品只在美國、英國等地上架，香港官網則暫未發售。現時蘋果在其官網亦有售賣經認證的翻新產品，如iPad、Mac等。

【蘋果動向】傳新MacBook Air、13吋MacBook Pro今年推出 將搭載M2芯片

責任編輯：廖淑瑩

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