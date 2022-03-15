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【烏克蘭戰爭】普徠仕：通脹短期居高不下　吼有潛力提高經濟回報的公司

股市 12:49 2022/03/15

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普徠仕：通脹短期居高不下　吼有潛力提高經濟回報的公司

普徠仕環球焦點增長股票策略投資組合經理David Eiswert表示，隨著俄烏衝突加劇，認為通脹在短期內繼續居高不下，長期而言，通脹水平將較最近數月低，但仍高於疫情前水平，在這種環境下，市場仍會錯誤定價。

近年市場的兩大驅動力正在消失，分別為新冠疫情和央行為支持經濟增長所提供的流動性。隨著世界各地實行與新冠病毒共存的政策，各國央行收緊貨幣政策以應對通脹高企，疫情所致的扭曲現象或將於今明兩年逆轉，預計這些趨勢將推動消費者和市場行為的改變。

該行指，關注有望在未來數年改善經濟回報的公司，可能來自金融業，亦可能是受疫情嚴重打擊但逐漸復甦的版塊，如航空、旅遊、酒店及服務業等。相關公司在後疫情時代下生活恢復常態，迎來需求回升，而且這些公司亦透過投資技術及改善成本結構，提高效率。

該行又留意可能受惠於利率上升、經濟重啓的領域，以及處於新經濟周期開端的國家，特別是中國或巴西等新興市場。

*俄烏局勢緊張美元成為避險貨幣？陳健豪分析外滙市場最新走勢*

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烏克蘭 經濟 股票 通脹

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