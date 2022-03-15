▲ 【業績│環保股】光大環境去年純利增13%末期息減至15仙 環保能源業務盈利貢獻增兩成

光大環境 （00257） 去年純利按年增長13%至68.04億元，除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利增長17%至150.27億元，末期息減少6.3%至15仙；全年派息則增13.3%至34仙。

集團去年收益增16%至498.95億元。其中建造服務收益增長5%至268.4億元，佔總收入約56%；運營服務收益增35%至166億元。

已落實投資的環保項目共528個

截至去年底，已落實投資的環保項目共528個，總投資約1524.55億元人民幣。另承接42個環境修復服務、2個垃圾分類服務、22個工程總包（「EPC」）項目、5個合同能源管理（「EMC」）項目以及4個委託運營項目。

光大環境去年共簽署69個新項目（包括收購項目）以及2份現有項目的補充協議，總投資約132.48億元人民幣。

環保能源去年貢獻淨盈利約59.75億元，按年增加19%，主要受惠於建設項目數量上升及運營項目總處理規模持續增加。截至去年底，環保能源共落實投資項目230個，涉及總投資約898.65億元人民幣。

綠色環保貢獻淨盈利8.7億元，減少21%。環保水務去年貢獻淨盈利增22%至8.97億元。

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