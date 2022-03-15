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【機迷福音】DirectStorage功能登陸PC　提升Windows遊戲加載速度

科技 12:45 2022/03/15

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微軟指出，DirectStorage在Windows 11上的運行效果比在Windows 10更佳。（法新社）

無論是PC、Xbox抑或是PS5，遊戲的加載速度對玩家體驗都很重要。日前微軟（Microsoft）就宣布將Xbox Series X/S上的DirectStorage功能，新增至PC的Windows系統之中，提升遊戲加載速度，而且在Windows 11上使用的效果最佳。

【Windows 11】 2月Windows 11大更新　可運行Android應用程式？

毋須再經CPU解壓縮

微軟表示，現有的PC存儲API已經過時，即使遊戲安裝在NVME SSD驅動器上，由於需要CPU先行解壓縮，所以在加載時也不會快很多。因此，該公司創建了一個新的DirectStorage API，該API經過優化，遊戲數據毋須再經CPU解壓縮。而是從NVMe SSD直接傳送到GPU上，從而提升遊戲加載速度、降低延遲，同時也釋放了CPU資源。  

【烏克蘭】Sony加入制裁俄羅斯　暫停當地銷售PlayStation硬件及軟件

此外，DirectStorage也可通過任何類型的存儲設備，例如硬碟，來加快潛在的加載時間。微軟還指出，DirectStorage在Windows 11上的運行效果比在Windows 10更佳。

微軟提供了DirectStorage的軟件開發者工具包後，遊戲公司就可開始將該技術植入至最新作品中。雖然現時微軟還沒公布甚麼Windows遊戲已用上DirectStorage，但據悉，即將推出的Square Enix遊戲《Forspoken》將使用該API。

《創業ideas》每集請來香港初創，分享疫下創業故事。即看最新一集： 

責任編輯：陳卓賢

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