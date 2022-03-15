▲ 【業績|汽車經銷】永達去年盈利增53% 受寶馬保時捷銷售增加推動

汽車經銷商永達 （03669） 公布去年業績，淨利潤增長52.6%至24.8億元人民幣，包括代理服務收入在內的綜合收入按年升14.3%至792億元人民幣，末期股息每股0.479元人民幣 。至中午收市，永達跌3.2%，報6.67元，創2020年5月低。

集團去年全年實現新車銷量213,907輛，按年上升4.6% ，而豪華品牌新車銷量按年上升4%至141,067輛，其中寶馬品牌銷量上升14.8%。期內，新車收入增9.5%至637.82億元人民幣， 豪華品牌新車收入增長10.3%至539.5億元人民幣，其中寶馬品牌新車銷售收入上升16% ，保時捷品牌新車銷售收入上升9.1% 。

新車銷售毛利率為3.49% ，按年長0.82個百分點。豪華品牌新車銷售毛利率為4.09% ，按年增長0.95個百分點，其中寶馬品牌新車銷售毛利率3.05% ，按年增長0.40個百分點，保時捷品牌新車銷售毛利率8.73% ，按年增長1.37個百分點。目前集團的保時捷門店總數19家，寶馬門店總數71家，持續保持中國份額最大。

至於售後服務收入增長20.5%至115.4億元人民幣，二手車交易量為71,605台，按年增長37%。

展望未來，集團發展將有三條增長方向，一是保持豪華汽車銷售服務主營業務高速增長，並積極尋求重點豪華品牌兼併收購機會；二是開展二手車業務；三是加速佈局新能源汽車服務產業。

【石Sir一周前瞻及異動股】電能、中國投資基金公司、越秀房託、越秀交通、友邦及君實生物

相關文章:

【電動車】一文看清三大汽車新勢力2月戰績放榜 理想增長、交付量佔優

【電動車】小鵬汽車P5於歐洲四個市場登場 於荷蘭開設體驗店 美股盤前跌近4%

【恒大危機】恒大汽車「恒馳5」已獲可對外公開銷售資格 據報正招聘汽車銷售顧問 股價升2.2%

編輯:姚卓然