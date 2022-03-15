▲ 【TSLA】Tesla不足一周兩度上調內地車型售價、Model Y高性能版累加3萬至近42萬人幣 美國車型同步全線加價

電動車需求大增，然而鎳、鈷、鋰等電池原材料價格持續上漲，刺激動力電池的價格，電動車大廠Tesla （美：TSLA）不足一周內，兩度對部分中國Tesla 車型加價，Tesla 中國官網顯示，Model 3高性能版以及Model Y長續航、高性能版加價，價格上調1.8至2萬元（人民幣，下同）不等。

官網顯示，Model 3高性能版的價格已調至36.79萬元起，較3月10日的34.99元上漲1.8萬元，然而Model 3高性能版在3月9日或以前只售33.99萬元，意味6日之內加價2.8萬元。

Model Y長續航、高性能版的價格分別為37.59萬元和41.79萬元，較3月10日的35.79萬元和39.79萬元分別上漲1.8萬、2萬元，而Model Y長續航、高性能版在3月9日或以前售價僅為34.79萬元和38.79萬元，兩款車型在不足一周內加價2.8萬及3萬元。

內媒統計：3月以來近20家新能源車企宣佈漲價

值得留意是，今2月內地新能源汽車產銷分別完成36.8萬輛和33.4萬輛，分別按年增長2倍和1.8倍，然而新能源車銷量大增的同時，不少車企近期也紛紛上調價格，有內媒統計，這一輪漲價，少則千元，多則上萬元，進入3月份以來，已經有近20家新能源車企宣佈漲價，涉及車型近40款。

Tesla 今日上調部分中國車型的售價後，Tesla 美國也全線加價，加幅由2000到1.25萬美元不等，Model X Plaid車型價格上調最多，達到1.25萬美元。 Model 3標準續航升級版也上調了2000美元；長續航版漲價4000美元，漲幅達到7.84%，為本次調價幅度最大的型號。

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