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英國周五全面解除入境防疫措施 未打針可免檢測入境

環球社會熱點 12:24 2022/03/15

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英國政府宣布，由周五（18日）起全面解除餘下入境防疫措施。所有旅客周五起入境時無需填旅客定位表申報資料，也不需再於入境時接受新冠病毒檢測。但英國政府強調，當局即使放寬防疫限制仍會持續追蹤潛在新變種病毒。

世衛憂慮俄烏戰爭 惡化新冠疫情 【下一頁】

英國目前僅批准完成接種新冠疫苗的旅客可無需檢測入境英國。但他們必須填寫旅客定位表，提供抵步英國後的住址、電話號碼、護照資料及航班詳情等資訊。

英國運輸大臣夏博思（Grant Shapps）周一（14日）宣布，由當地周五凌晨4點（本港時間中午12點）起解除所有入境防疫措施，包括廢除旅客定位表。

未打疫苗旅客入境前亦不需檢測，重返疫情前的無防疫限制旅遊。

希斯路機場（Heathrow Airport）也宣布周三（16日）起，機場將不再強制旅客戴口罩。

【新冠疫苗】輝瑞CEO指 有必要打第4針疫苗 【下一頁】

衞生大臣賈偉德（Sajid Javid）對英國全面解除入境防疫措施表示歡迎。他指出隨著英國人學會與病毒共存，政府採取進一步措施在復活節假期前全面開放國際旅行。

他指英國有超過8成成年人口已經接種新冠疫苗加強劑，指疫苗接種計劃取得重大成功，讓政府有條件取消入境防疫限制。

賈偉德指當局將繼續監控和追蹤潛在新變種，並保留一系列措施，確保有需要時能迅速部署以確保國民安全。

英國截至周日（13日），有91.7%的12歲或以上人口已接種首劑疫苗；85.6%已接種兩劑疫苗；67%已接種3劑疫苗。

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責任編輯：鄭錦玲

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