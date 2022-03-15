▲ 【保險調查】港人不熟悉「扣稅三寶」? 宏利：受訪者15條問題僅答中4條

宏利 （00945） 在2月下旬進行調查，訪問本港納稅人對「扣稅三寶」，即自願醫保、合資格延期年金及強積金可扣稅自願性供款熟悉程度。受訪者在15條問題中僅答對四條。宏利香港及澳門首席產品總監李旭明表示，大多數受訪者仍不熟悉可扣稅方案好處。例如自願醫保方面，雖然受訪人士都知道此類計劃不設終身保障限額，但超過五分二受訪者均不知道這些計劃可保證續保至100歲。

當被問及自願醫保產品主要特點時，只有略高於四分一受訪者對當中一半主要特點表示了解。50%受訪者知道自願醫保設21日冷靜期；不到一半（44%）受訪者得知這類計劃保障範圍涵蓋投保時未知的已有疾病；只有四分之一受訪者知道先天性疾病治療已納入保障範圍；不到四分一受訪者正確回答在本港醫院進行的精神科住院治療屬受保項目。

疫情肆虐令受訪者有意增加醫療保障

與去年相比，今年有較多受訪者知道為配偶（58%相對於去年的46%）及子女（47%相對於去年的39%）購買的自願醫保保單符合扣稅資格。受訪者對合資格延期年金認知亦同樣不足，只有30%的受訪者知道這些產品的年金期可由年金領取人年届50歲或以上便開始，差不多五分二（39%）受訪者將合資格延期年金誤以為是投資產品。

58%受訪者表示有意在未來6個月內為自己或家人購買保險產品。43%受訪者表示有興趣購買醫療及保障產品，包括自願醫保、住院及手術保險計劃和門診保險計劃，38%受訪者表示正考慮購買其他理財方案，如合資格延期年金、儲蓄保險及投資相連壽險計劃。

調查亦顯示，疫情肆虐是受訪者有意增加醫療保障的主因。儘管有一半的受訪者已經擁有個人醫療保險，仍有超過四分之一的受訪者正考慮在未來六個月內購買醫療保險。另有27%仍未擁有醫療保險的受訪者亦在考慮購買醫療保險。

李旭明指，疫情下自願醫保反應符預期，「扣稅三寶」中亦以自願醫保投保人數量最多。過去一年整體醫療產品新業務中，逾75%客戶都選擇自願醫保。公司未來會加強改善自願醫保產品，而危疾保障中的心臟病及癌症保障亦是宏利重點研發項目，未來陸續會有新產品推出。宏利來年也會針對儲蓄、傳承方面，推出新產品。

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