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【石Sir午市閒談】今日推介九置｜洛玻、普拉達、舜宇、雅居樂、中集安瑞科最新部署

股市 12:28 2022/03/15

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恒生指數中午收報18947點，跌584點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介九置 （01997） ，另亦會分析洛玻 （01108） 、普拉達 （01913） 、舜宇 （02382） 、雅居樂 （03383） 、中集安瑞科 （03899） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

想問石Sir問題？ 立即登入留言：https：//bit.ly/3ecufRk

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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港股 九龍倉置業（01997） 洛陽玻璃（01108） 普拉達（01913） 舜宇光學科技（02382） 雅居樂集團（03383） 中集安瑞科（03899） 石鏡泉

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