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內地監管加中概股除牌危機夾擊 科網股冇運行！騰訊破上市以來上升軌守定沽？

股市 12:19 2022/03/15

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騰訊 （00700） 中午收市跌近5.4%、阿里巴巴 （09988） 跌逾6.7%、美團 （03690） 則升0.7%。科網股自去年始受內地監管政策影響下，騰訊、阿里巴巴、美團等巨企之股價均顯著回調，日前，百勝中國 （09987） 及百濟神州 （06160） 等五間中概股公司，被美國證交會（SEC）列入「預定摘牌名單」，於本月29日前需提交證明不具備被摘牌條件的證據。於內地監管加中概股除牌危機夾擊下，本地科網股再現沽壓，當中最多股民關心的必定是騰訊。

美國周四議息怎部署？重溫《開市追揸沽》譚智樂為你分析。

富昌證券環球投資策略副總裁李卓穎（Vivian）分析指，騰訊已跌破橫行區間底400元，高位有貨者已失較理想的止蝕位，現今連上市以來長期上升軌亦已打破，仍未止蝕者只能睇位操作。騰訊是次跌浪跟去年6至8月的跌勢不同，雖短期或有超賣反彈空間，惟後續下跌風險仍高。Vivian教投資者宜養成每月審視倉位的習慣，若股票現破底訊號兼有明顯虧損，便應理性分段止蝕。

足本分析：重溫今早《ET開市直擊》（27：50 - 30：52） + （31：48 - 40：05），李卓穎為你評市論股 →【按此速睇－附time code】

 

欄名 : 3分鐘睇股

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