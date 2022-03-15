▲ 【業績｜公用股】港燈去年盈利增7% 每單位分派不變、全年派32.03港仙

港燈 （02638） 公布，2021年全年盈利按年增7%至29.33億元，EBITDA（除利息、稅項、折舊及攤銷前溢利）則增11%至79.54億元。港燈公布，擬就每股份合訂單位派發末期分派16.09港仙，全年分派32.03港仙，兩者都按年維持不變。港燈中午收報7.74元，現價股息率維持4.14厘。

港燈指出，香港去年新冠病毒病疫情漸趨緩和，商業客戶用電量上升，帶動全年售電量增加2.2%，年內收入增9%至113.4億元。

港燈早前已宣布今年淨電費每度電增加8.9港仙或7%，至每度電135.3港仙。港燈表示，淨電費上升全因燃料成本上升推高燃料調整費，年內基本電費維持不變，並提供每度電1港仙的特別回扣。

L11機組5月商業運作 2050年碳中和

港燈主席霍建寧指，新燃氣聯合循環發電機組L11成功併網，該機組預 期於今年5月投入商業運作。他指出，新機組推動集團業務轉型以協助香港實現減碳目標，去年集團碳排放量較2005年減少約26%，而50%電力來自燃氣發電，未來數年亦 會逐步增加這個比例。

港燈於2019年至23年規劃，擬興建3台新燃氣聯合循環發電機組，當中最後一台機組L12料2023 年投入商業運作。

另外，海上液化天然氣接收站項目已完成多個關鍵工序，預計今年內投產。

港燈重申，計劃在2050年前令業務營運全面達至碳中和，而中期目標則在不遲於2035 年，將港燈的絕對碳排放量較2005 年水平降低超過 50%。

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