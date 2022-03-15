【券商點睇】中國2月金融數據低於預期 人行降準概率提高

中國人民銀行日前公布的2月金融數據差過預期。2 月新增社融1.19萬億元（人民幣，下同），遠低市場預期的2.22萬億元；社融存量按年增長10.2%，低於上月0.3個百分點。2 月人民幣貸款增加1.23萬億元，低於市場預測的1.45萬億元，信貸增速較前值回落0.1個百分點至11.4%。

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平安證券指，2月社融數據尚不能說明「寬信用」前景黯淡。首先，如果將1、2月的數據合併來看，在直接融資的支撐下，新增社融仍比去年同期多增近4,500億元。其次，歷年1月社融數據「開門紅」之後，市場往往以適應性預期的模式展望後續數據，對2月社融的增量抱有更高的期待。2016至2022年共7年間，每年1月的社融數據都高於市場一致預期，而有5年的2月社融數據均低於市場一致預期。

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該行又指，PMI生產經營預期、BCI企業融資環境等前瞻性景氣指標表現較好，對後續的社融數據不必過於悲觀。當前看，2月金融數據表明短期房地產拖累經濟減速的風險加大，人行直接調整政策利率的可能性明顯增大。浙商證券表示，2月金融數據略低於預期，人行後續降準概率有所提高，第一季「四箭齊發」（製造業貸款、減碳貸款、基建貸款及按揭貸款）寬信用仍將持續，3月季末大月，關注信貸、社融的較高表現。

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記者：林衛