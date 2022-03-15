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星巴克推春季限定草莓夢幻忌廉星冰樂　同期設KATE SPADE限時商品（多圖）

商業 12:33 2022/03/15

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春天又到，星巴克將由 3 月 15 日起，推出全新草莓夢幻忌廉星冰樂，並在全線香港及澳門星巴克分店登場。

新飲品結合酸甜的草莓果和雲呢拿香氣，營造粉紅漸層，頂層加上鮮忌廉和糖粒，希望為味蕾帶來清新享受。

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除了春季限定飲品，星巴克亦推出粉紅櫻花草莓為主題的輕食、商品、咖啡豆及星巴克卡。櫻花主題輕食於早前推出，其中包括注滿酸甜士多啤梨吉士醬的櫻花士多啤梨吉士醬牛角包、士多啤梨櫻花抹茶雪芳蛋糕及士多啤梨櫻花蛋糕卷等。

星巴克每年春季推出的春日花海系列亦已登場，以淺粉紅、米白花瓣圖案及紫丁香色設計春日櫻花，配襯各式各樣經典杯具、玻璃樽、茶壺、不鏽鋼餐具套裝、食物盒及雨傘共 24 款精選商品。

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星巴克夥KATE SPADE　推6款限定商品
另外，星巴克亦推出星巴克春日綜合咖啡，以黑櫻桃和香料風味，客人即使在家中也可以沖泡一杯星巴克綜合咖啡。同時設有淡紫色花瓣形狀的櫻花主題星巴克卡亦於分店發售。

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星巴克更在春季飲品的同期，再度與時尚生活品牌 KATE SPADE NEW YORK 聯手，於亞洲推出Starbucks X KATE SPADE NEW YORK 系列限定商品，設有六款隨行杯及咖啡杯。當中，三款描繪出紐約市具標誌性的地標、建築及日常生活的有趣事物，另外三款則並以色彩鮮艷的圖圓點及間條，為系列增添玩味及格調。

責任編輯：馬意文

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