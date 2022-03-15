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【券商點睇】光大料俄羅斯原油制裁力度有限 若局勢緩解油價或見80美元

股樓投資 12:34 2022/03/15

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光大證券首席宏觀經濟學家高瑞東接受內地傳媒訪問稱，在當前油價漲幅較大的背景下，中國PPI按年增速或出現階段性小幅回升，隨後重新進入下行區間。市場對地緣緊張局勢的預期和全球原油供需的博弈，是決定相關衝突發生後油價走勢的關鍵。

【同場加映】青姐話：周圍都阿信 風險在誠信 揸住隻騰訊 隊到你唔信

他指出，現階段地緣衝突引發的避險情緒和原油供給擔憂，是影響油價的主綫。考慮到歐美對俄羅斯原油出口的實際制裁力度有限，未來國際地緣局勢的演變方向將決定油價的走勢。根據光大的測算，若相關事件繼續升級，油價可能衝高至每桶120美元至140美元；而若相關談判進展順利，疊加伊核協議順利推進，油價或見頂回落至每桶80美元至100美元。

【延伸閱讀】港交所388：全年業績後 大行最新評級和目標價一覽，請按【見下頁

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國際油價上漲對中下游企業盈利影響較大。分行業來看，高油價背景下，利好上游石油開採、油服設備及煤化工行業，而中游石油加工、化學工業，以及下游航空、紡織行業盈利則會有所影響。回顧2011年至2012年高油價時期，布倫特原油價格持續高於100美元，石油、煤炭及其他燃料加工業的銷售利潤率自3%回落至-2%，化學原料及化學製品製造業、化學纖維製造業的銷售利潤率分別自7%、6%回落至4%、3%。

【同場加映】溫股知新：再談港股五大因素 國策股前景最著數

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記者：林衛

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