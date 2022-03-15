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【阿里9988】支付寶去年8月起制定降費讓利措施 小微商戶降成本50億

股樓投資 13:50 2022/03/15

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阿里巴巴（09988）旗下的支付寶披露的數據顯示，自2021年8月至今，半年多來已為小微商戶降低經營成本近50億元（人民幣，下同）。據內地報道，去年人民銀行等四部門發布《關於降低小微企業和個體工商戶支付手續費的通知》。中國支付清算協會、中國銀行業協會等亦發文鼓勵商業銀行、非銀行支付機構等支付主體繼續降低手續費。

【同場加映】青姐話：周圍都阿信 風險在誠信 揸住隻騰訊 隊到你唔信

為響應號召，支付寶制訂了降費讓利舉措，包括2021年8月1日起，針對符合工信部《中小企業劃型標準規定》的小微企業和個體工商戶，支付寶平台上的網絡支付服務費打9折，並繼續延續收款碼免費提現等舉措，多項讓利舉措將持續至2024年9月30日。

【延伸閱讀】港股通：中金預料多達24隻港股 或獲納入港股通，請按【見下頁

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支付寶之前在降低小微商戶經營成本上也有多項舉措。以收錢碼為例，收錢碼是小微商戶常用的收錢工具，提現免費能有效降低其經營成本。內地報道稱，支付寶推出收錢碼以來一直提現免費，且無需用戶額外申請。2017年底，支付寶宣布將收錢碼提現免費延長3年。2021年3月，支付寶第二次宣布收錢碼提現免費再延長3年。2021年6月，支付寶第三次宣布延長免費期。

【同場加映】溫股知新：再談港股五大因素 國策股前景最著數

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記者：林衛

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