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【蘋果FaceID】iOS 15.4終推出　「戴口罩解鎖」功能僅8款iPhone可使用  

科技 12:17 2022/03/15

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據《9to5mac》實測，要戴著口罩解鎖Face ID非所有iPhone可以做到，該功能目前只支援iPhone 12之後的機款。

蘋果（Apple）正式推出iOS 15.4更新，其中「Face ID」口罩解鎖的新功能，成為是次更新的關注點。然而，口罩解鎖功能並非支援所有機型，目前只有8款iPhone可以使用。

【蘋果開箱】搶先上手玩「小野獸」iPhone SE 3 Touch ID依然超靈敏？（多圖）
 
據《9to5mac》實測，要戴著口罩解鎖Face ID非所有iPhone可以做到。該功能目前只支援iPhone 12之後的機款，包括：iPhone 12、12 mini、12 Pro、12 Pro Max、iPhone 13、13 mini、13 Pro及13 Pro Max。

【蘋果動向】iPhone 14芯片各有不同？ 分析師爆料：兩大機款升級至A16芯片
 
報道又指，雖然較舊的iPhone機款設有Face ID臉部辨識，但因硬件限制而無法使用新功能，主要是機款不具備深度融合技術功能，無法透過掃描眼部周圍，進行人臉辨識。不支援新功能的機款包括：iPhone X、XS、XS Max、XR、11、11 Pro、11 Pro Max共7款手機，而具備 Face ID的iPad Pro也無法使用口罩解鎖功能。

【Apple】停贈充電頭與有線耳機更有利？ 外媒：蘋果已節省510億

責任編輯：廖淑瑩

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