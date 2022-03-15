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【職場熱話】親見同事盜取公司貨物 憂自己被誤會為小偷 打工仔猶疑應否出聲指證

理財智慧 15:04 2022/03/15

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不知各位若然看到有同事偷取公司物品，會舉報他還是選擇多一事不如少一事？近日有網民在「連登」討論區發文指得悉同事偷取公司貨物，關係不算差但又擔憂最後反是自己被誤會偷竊，因而不知應否出聲指證對方。

事源樓主看見同事偷取公司貨物。他指與該同事關係正常，並無得罪對方，見面會打招呼，寒喧兩句。由於貨物較多放於樓主附近，他擔心會被誤會成小偷，但當下才出聲可能又會被指責為何不早說，因而煩惱應出聲指證還是裝作甚麼都不知道？

【5,000元津貼】確診可獲5,000元恩恤津貼 一年半只批出1,203宗 哪些人合資格申請？見下頁

    點擊圖片放大
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【職場熱話】好公司 VS 好同事？ 高薪厚職卻有豬隊友  人工普通但同事融洽下一頁

有網民認為「認真，這種情況先上報，還要越級上報，有幾高級報幾高級」、「報，通常公司會解僱和叫他賠錢了事」。

同場加映：【青姐話】周圍都阿信 風險在誠信 揸住隻騰訊 隊到你唔信 

亦有網民指「給人發現他會不會冤枉是你偷？」、「關你甚麼事，老闆覺得奇怪自然會翻查閉路，可能一早知扮不知，做得老闆還用你教做事？」、「篤背脊或扮唔知點都好，總之堅持到尾，不要到時才說見到，拿屎上身」。

同場加映：【溫股知新】再談港股五大因素 國策股前景最著數

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責任編輯：陸盈希

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經濟 編輯 香港經濟日報

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