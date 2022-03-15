【職場熱話】親見同事盜取公司貨物 憂自己被誤會為小偷 打工仔猶疑應否出聲指證

不知各位若然看到有同事偷取公司物品，會舉報他還是選擇多一事不如少一事？近日有網民在「連登」討論區發文指得悉同事偷取公司貨物，關係不算差但又擔憂最後反是自己被誤會偷竊，因而不知應否出聲指證對方。

事源樓主看見同事偷取公司貨物。他指與該同事關係正常，並無得罪對方，見面會打招呼，寒喧兩句。由於貨物較多放於樓主附近，他擔心會被誤會成小偷，但當下才出聲可能又會被指責為何不早說，因而煩惱應出聲指證還是裝作甚麼都不知道？

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有網民認為「認真，這種情況先上報，還要越級上報，有幾高級報幾高級」、「報，通常公司會解僱和叫他賠錢了事」。

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亦有網民指「給人發現他會不會冤枉是你偷？」、「關你甚麼事，老闆覺得奇怪自然會翻查閉路，可能一早知扮不知，做得老闆還用你教做事？」、「篤背脊或扮唔知點都好，總之堅持到尾，不要到時才說見到，拿屎上身」。

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責任編輯：陸盈希