騰訊（00700）股價反彈後再跌  摩通狠削目標價至265元原因是這個

騰訊 （00700） 股價今早反彈後再跌，早段微升高見333.2元，但未幾已再掉頭回落，最多跌8%，低見305.2元。現跌幅略為收窄，跌約4%，企在318元水平。

摩根大通發表研報，指國際投資者在投資中國股份時，風險管理成為最重要的考慮因素，在沒有估值支持下，預料中國互聯網板塊短期內將持續被拋售。

雖然騰訊股價過往相對有彈性，但大量資金從互聯網板塊流走，作為板塊關鍵情緒「陰晴表」的騰訊可能會跑輸。

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雖然摩根大通看好騰訊的長期增長前景，但由於負資金流動、宏觀環境及遊戲版號審批充滿不確定性，認為騰訊未來6個月的前景將面臨更多挑戰，因此將騰訊的評級由「增持」下調至「減持」，目標價由570元大削逾半至265元。

以騰訊現價計，即距離摩根大通目標價尚有超過一成六下跌空間。

摩根大通指，預計騰訊今年上半年將面臨不同挑戰，包括內地網遊行業前景疲軟，新遊戲公布受限，基數效應較高和海外經濟重啟影響玩家參與度。

另一方面，由於部分垂直行業也面臨監管，廣告前景疲軟。但該行預期，騰訊下半年或因政策刺激、監管環境正常化等，收入和盈利才將恢復。

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