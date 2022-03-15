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【第五波疫情】順豐速運即日起恢復上門收派服務予工商地區客戶

Hot Talk 11:28 2022/03/15

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【第五波疫情】順豐速運即日起恢復提供上門收派服務予工商地區客戶

香港第五波新冠疫情持續嚴峻，順豐香港3月5日暫停所有上門收派服務，事隔10日，順豐部有限度恢復服務。順豐速運發公告指，由即日（15日）起恢復提供上門收派服務予工商地區的客戶，其他有限度服務則維持不變。

順豐香港稱，由於面對各種挑戰的環境及不可控因素下，服務可能因應不同情況作出調整，非常感謝客戶和市民一直對順豐體諒和支持。

順豐香港：自寄自取不加收附加費

順豐香港稱，明白廣大客戶對於收寄服務會有所需求，鼓勵客戶於順豐香港超過1,000個網點使用自寄自取服務，免卻等候之餘在使用服務上之時效比較可控及便捷。在這段困難時期，公司面對營運成本的不斷上漲，但繼續本著以客為本的宗旨，於自寄自取服務的收費基礎上不會收取額外附加費，維持價格不變，與客戶一起共渡時艱。

順豐補充，如客戶寄件或收件地址為非工商地址，將維持原自寄或自取服務。

所有順豐快件時效將不作保證

順豐香港又指，現時疫情對收派快件操作造成不同程度的影響，所有快件的時效將不作保證，冀客戶理解及體諒。

其次是若客戶在順豐香港SFHK APP、 WeChat及官網下單時，如地址屬非工商地區範圍，會有提示訊息顯示「上門收派暫停」語句提醒客戶。客戶可以透過順豐香港官網及SFHK APP「查件」功能，查閱快件實時狀態，了解快件最新情況。

**俄烏局勢緊張美元成為避險貨幣？陳健豪分析外滙市場最新走勢**

相關文章：

【順豐】順豐速運即日暫停香港至内地快件收寄服務　「因應內地防控措施」

【第五波疫情】順豐速運周六起暫停上門收派服務　直至另行通知

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