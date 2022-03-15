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【蘋果芯片】富士康擬中東建芯片廠　沙特、阿聯酋花落誰家？

科技 11:39 2022/03/15

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由於中美兩國之間不斷加劇的緊張局勢，使富士康有感處境被動，所以正尋求在中東建廠使其製造業務多樣化。（法新社）

全球芯片荒持續影響電子產品供應鏈，不少供應商都開始擴大產能應對市場龐大需求。《華爾街日報》報道，蘋果（Apple）最大合作供應商之一富士康，正考慮在中東建芯片廠。據悉，沙特阿拉伯是富士康考慮的地點之一，且會在當地建立一個價值90億美元（約700億港元）工廠，生產微芯片、電動車零件和其他電子產品。

【富士康印度】將影響iPhone出貨？　工廠集體食物中毒引抗議　女工宿舍條件曝光

報道指，由於中美兩國之間不斷加劇的緊張局勢，使富士康有感處境被動，所以正尋求在中東建廠使其製造業務多樣化，增強自身的市場競爭力。除考慮在沙特阿拉伯建廠外，富士康還在與阿聯酋就同一項目進行談判。

【Apple】停贈充電頭與有線耳機更有利？　外媒：蘋果已節省510億

消息人士透露，富士康正尋求大量的激勵措施，包括融資、免稅期以及對電力和水的補貼，以換取在沙特阿拉伯建立高科技製造業，因為當地也正尋求使其經濟多樣化，不再單靠石油出口。

沙特或提供銀行低息債務信貸

另一方面，沙特阿拉伯也考慮向富士康提供直接的股權共同投資、工業發展貸款、當地銀行的低息債務和出口信貸，與富士康正考慮的其他建廠地區進行競爭。

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責任編輯：陳卓賢

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