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5.5%增速目標彰顯中國經濟底氣

宏觀解讀 11:23 2022/03/15

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2022年3月5日，李克強總理做政府工作報告，對2022年經濟工作進行了全面部署。面對風雲變幻的外部形勢，中國頂層設計務實審慎、積極進取，着力平衡「穩」「進」，將2022年經濟增速目標定為5.5%，普遍強於市場預期。對速度的高要求不僅展現了中國政府主動作為的定力與擔當，也反映出基於現有政策空間與中長期規劃的科學設計。

今年外部環境更趨複雜嚴峻，在能源價格的不斷上漲以及變異病毒的反覆衝擊之下，全球經濟失速已成必然，2月IMF也下調了對全球經濟增長的預測至4.4%。而中國經濟增速的預期目標設定在5.5%左右，是「高基數上的中高速增長」，不僅展現出中國維持經濟增長高要求的主動擔當，也反映了基於現有政策空間與中長期規劃的科學設計。一方面，這一數字較2021年8.1%的增長水平有所下降，客觀反映了中國經濟面臨的需求收縮、供給衝擊和預期轉弱三重壓力，也務實說明了2022年全球經濟增速普遍下降對中國的趨勢性影響。另一方面，這一數字明顯強於市場預期水平，例如IMF的預測是4.8%，彭博經濟學家預期中值為5%左右，這充分展現了中國經濟穩字當頭、穩中求進的信心。我們認為，信心需要由實力支撐，高質量發展的轉型路徑以及與之相配套的宏觀政策，正是中國經濟不懼外部挑戰迎難而上的堅實後盾。在縱向歷史視角下，中國已經邁入高質量增長的階段，5.5%的增速目標是考慮近兩年平均增速與「十四五」中長期規劃要求下的合理目標。在橫向全球視角下，中國過去兩年防疫措施成效卓著，貨幣政策與財政政策張弛有度，相比其他主要經濟體始終維持寶貴的政策空間，擇機釋放能對穩增長形成強有力的支撐。

相對應的，今年財政政策支出強度有所加大，發力明顯前置。雖然赤字率擬按2.8%安排，低於2021年的3.2%，但如果考慮跨周期的資金結餘流轉，財政支出規模則要較去年擴大2萬億元以上。此外，地方專項債券新增限額3.65萬億元，今年 1、2月份新增專項債發行規模已達到8,775億元，發行節奏明顯較往年加快。貨幣政策也將行動積極，政府工作報告指出「加大穩健的貨幣政策實施力度，發揮貨幣政策工具的總量和結構雙重功能」，體現出在穩增長的基調之下，貨幣政策工具箱將可能「開的再大一點」，聚焦於寬信用、穩槓桿、保障流動性和營造有利於微觀復甦的金融生態。

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撰文 : 程實 工銀國際首席經濟學家、董事總經理

欄名 : 實話世經

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