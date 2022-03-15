【樓市熱話】商場上蓋住宅獲讚 全程有瓦遮頭不怕打風 港男有感生活更便利

不知各位在置業或租樓時會有甚麼考量因素呢？商場上蓋住宅會否吸引你？近日就有網民在「連登」討論區發文指商場上蓋住宅衣食住行一應俱全，下雨天又不用擔憂被淋濕，認為生活體驗極佳。

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有網民認為「元朗YOHO=無敵」、「真心覺得車站和回家路程有瓦遮頭好重要」、「商場上蓋就一定好，價錢反映質素。有錢人住山旮旯只是因為地方夠大和其他環境因素，如淺水灣貝沙灣多國際學校方便上學」。

亦有網民指「咁多人不了」、「都要睇邊個站，淨係樓下多嘢無用，要返工都方便先有意思」、「係咪得香港人先鍾意長期生活在室內環境」。

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責任編輯：陸盈希