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【烏克蘭戰爭】歐盟對俄新制裁 取消最惠國待遇（第二版）

環球社會熱點 17:57 2022/03/15

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俄羅斯入侵烏克蘭後，西方國家紛紛對俄羅斯實施經濟制裁。歐盟宣布成員國已就針對俄羅斯的第4輪制裁達成共識，包括取消俄羅斯最惠國待遇。歐盟外交官員透露，歐盟將會對俄羅斯鋼鐵實施進口禁令，英超球隊車路士班主阿巴莫域治等15名俄羅斯財閥亦會被列入制裁名單。日本及英國也會增加對俄制裁人數。

俄烏將恢復談判 近日有望簽停火協議 【烏克蘭戰爭】

（第二版加入日本及英國措施）

日本周二（15日）宣布凍結17名俄羅斯人的財產，因俄烏戰爭遭到日本制裁的俄羅斯人累計增至61人。追加制裁人士包括俄羅斯富豪Viktor Vekselberg、12名俄羅斯國家杜馬成員、俄羅斯銀行家Yuri Kovalchuk的5名家族成員。

英媒報道，英國外相卓慧思（Liz Truss）將於周二公布再制裁過百名與俄羅斯關係密切的財閥、個體及組織。

歐盟輪值主席國法國宣布，成員國已就針對俄羅斯第4輪制裁措施達成共識。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）表示，其中一項制裁內容包括取消俄羅斯最惠國待遇。

俄羅斯最惠國待遇取消後，歐盟日後可能禁止俄羅斯商品進口或徵收懲罰性關稅，使俄羅斯在貿易方面與北韓及伊朗處於同等地位。

外媒引述歐盟外交官員指，歐盟更會對俄羅斯鋼鐵實施進口禁令，對價5萬歐元（約43萬港元）或以上的汽車等奢侈品實施出口禁令，並對俄羅斯石油公司及能源部門實施投資禁令。

另外，阿巴莫域治（Roman Abramovich）等15名俄羅斯財閥將被列入歐盟制裁名單。

馬莎等英企 向烏難民提供1萬個職位 【下一頁】

歐盟官方期刊刊登新一輪對俄制裁措施後，就正式開始實施。歐盟主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）指，上周峰會達成的制裁措施阻止俄羅斯從國際貨幣基金組織（IMF）及世界銀行獲得資金。

英國上周已對阿巴莫域治實施制裁，凍結其資產及對他實施旅行禁令。《福布斯》雜誌近期估算， 阿巴莫域治淨資產為72億美元（約561.6億港元）。

波蘭、斯洛文尼亞（Slovenia）及捷克總理周一宣布，於當地時間週二（15日）前往基輔，與烏克蘭領袖會面，並指已知會聯合國是次行程。波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）及捷克總理費亞拉（Petr Fiala）周一發表聲明表示，是次訪問在和歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）及馮德萊恩協商後落實，旨在展示歐盟對烏克蘭主權及獨立的支持。

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責任編輯：李俊儀

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