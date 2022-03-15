【職場熱話】友人公司終止WFH 確診者迫放「扣薪假」兼要政府認可證明 港女質疑是否合法

很多公司因為疫情都轉為在家工作，亦有不少公司被員工爆出確診後仍要上班。近日有網民在「連登」討論區發文指朋友公司強制終止WFH還要被扣糧，確診或緊密接觸者能放扣薪假但須提供政府認可的病假證明書，對政策感疑惑因而詢問是否合理合法。

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有網民認為「緊密接觸不是病，只是法例上要隔離。你無病無痛但不上班，公司就不會出糧是合理。你說病可能會傳染其他人但關你甚麼事？總之你無上班就不會出糧，你上班就有糧出，傳染到同事無人做野就公司負責」、「佢明顯跟政府指引」。

亦有網民指「病咗都照返工，睇下邊個大鑊啲」、「咳住入房，不戴口罩，因為戴了說話會不清楚，大聲少少說檢測了顯示沒事，叫經理和老闆不用擔憂」、「對員工咁無良的公司你信佢會之後對你好」。

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責任編輯：陸盈希