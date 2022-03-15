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【金融監管】內地銀行加強信用卡資金管控　不得用於持房地產交易、投資等領域

宏觀解讀 11:16 2022/03/15

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【金融監管】內地銀行加強信用卡資金管控　不得用於持房地產交易、投資等領域

央視報道指，近日多家內地銀行陸續發佈公告，加強了信用卡資金管控，嚴禁信用卡資金用於償還貸款、房地產交易以及投資等。

報道指，信用卡可以先消費後還款，目前內地信用和借貸合一卡發行已超過8億張。但是，銀行對信用卡資金的用途是有要求的，農業銀行 （01288） 近日發佈公告，將從本月起逐步關閉信用卡煙草代扣交易，此前，包括郵儲銀行 （01658） 、建設銀行 （00939） 等多家銀行也都陸續發佈公告，明確信用卡資金支持消費，但不支持房地產交易以及投資等。

報道引述交通銀行 （03328） 信用卡中心北京分中心副總經理榮鶴君稱，房產稅，交首期，投資理財、基金、保險這一類都不可以進行信用卡交易。

此前，銀保監會明確提出，銀行業金融機構應當準確監測和管控信用卡資金實際用途。信用卡資金不得用於償還貸款、投資等領域，嚴禁流入政策限製或者禁止性領域。

商戶如果違規刷卡交易，會被銀行加入黑名單，並暫停信用卡交易。持卡人如果出現違規交易，也要承擔相應的後果。

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