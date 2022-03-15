【烏克蘭戰爭】俄烏將恢復談判 近日有望簽停火協議

俄羅斯與烏克蘭於當地周一（14日）上午以視像形式舉行第4輪談判，舉行約3小時就中止。烏克蘭指俄烏代表將於周二（15日）恢復談判，烏克蘭談判代表透露最快兩周內有望簽署和平協議停火。

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俄烏代表周一為首次使用視像形式舉行談判，烏克蘭總統辦公室顧問Mykhailo Podolyak透露談判3小時就中止屬技術性暫停，會於周二恢復談判。

另一名顧問Oleksiy Arestovych向以色列新聞網站《Ynet》透露，兩國的談判取得了一定進展。他重申烏方堅持其中一項停火條件是俄軍全面撤出烏克蘭，至於頓巴斯（Donbas）和克里米亞的地位可於接下來的談判繼續討論。

Oleksiy Arestovych表示俄軍正尋找部隊增援，包括試圖由敘利亞調動更多軍隊，但指進展不順利。他預計俄軍可再部署1萬至1.5萬兵力前往馬里烏波爾（Mariupol）及尼古拉耶夫（Mykolaiv）的戰區。

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他表示烏軍現階段會設法阻止俄軍推進至基輔、蘇梅（Sumy）及哈爾科夫（Kharkiv）。一旦烏軍成功於馬里烏波爾等地擊退俄軍，他預計俄烏就可進入認真討論停火的階段。

他估計根據事態發展，俄烏有望於兩周內或4月下旬、最遲可能5月達成停火協議。

Oleksiy Arestovych又形容以色列分別與俄烏有良好關係，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）已親自提議，俄烏雙方可到以色列耶路撒冷舉行談判。

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責任編輯：鄭錦玲