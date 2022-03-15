▲ 【內地經濟】國家統計局：1-2月工業增加值按年增7.5%、國民經濟恢復好過預期 「三頭馬車」數據全勝市場預測

國家統計局發布數據指，1-2月份，全國規模以上工業增加值按年增長7.5%，較2021年12月份加快3.2個百分點，同時均2021年兩年平均增速加快1.4個百分點，高過市值預期的3.9%。

國家統計局稱，數據顯示，1-2月份國民經濟持續穩定恢復，生產需求較快增長，就業物價總體穩定，新動能繼續成長，高質量發展取得新進展。

今年首2個月固定資產投資增長加快，國家統計局指，全國固定資產投資（不含農戶）50763億元（人民幣，下同），按年增長12.2%，比2021年加快7.3個百分點，遠高預期的5%。

此外，內地宏觀銷售回升，1-2月份社會消費品零售總額74426億元，按年增長6.7%，較去年12月份加快5.0個百分點，遠高預期的3%。

中國「三頭馬車」消費、固投及工業增加值數據均好過預期。國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長付凌暉表示，今年首兩個月經濟恢復勢頭較好，但外部環境依然復雜嚴峻，內地經濟發展面臨的風險挑戰較多。

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