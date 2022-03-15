  • 25°C
香港時間 : 2022315日 (二) 11:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內地經濟】國家統計局：1-2月工業增加值按年增7.5%、國民經濟恢復好過預期　「三頭馬車」數據全勝市場預測

宏觀解讀 10:50 2022/03/15

分享：

【內地經濟】國家統計局：1-2月工業增加值按年增7.5%、國民經濟恢復好過預期　「三頭馬車」數據全勝市場預測

國家統計局發布數據指，1-2月份，全國規模以上工業增加值按年增長7.5%，較2021年12月份加快3.2個百分點，同時均2021年兩年平均增速加快1.4個百分點，高過市值預期的3.9%。

國家統計局稱，數據顯示，1-2月份國民經濟持續穩定恢復，生產需求較快增長，就業物價總體穩定，新動能繼續成長，高質量發展取得新進展。

今年首2個月固定資產投資增長加快，國家統計局指，全國固定資產投資（不含農戶）50763億元（人民幣，下同），按年增長12.2%，比2021年加快7.3個百分點，遠高預期的5%。

此外，內地宏觀銷售回升，1-2月份社會消費品零售總額74426億元，按年增長6.7%，較去年12月份加快5.0個百分點，遠高預期的3%。

中國「三頭馬車」消費、固投及工業增加值數據均好過預期。國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長付凌暉表示，今年首兩個月經濟恢復勢頭較好，但外部環境依然復雜嚴峻，內地經濟發展面臨的風險挑戰較多。

【開市追揸沽】內地新增貸款遜預期 美國周四議息怎部署（歡迎觀眾問股）

相關文章：

【中國經濟】瑞銀汪濤：料人民幣短期續強勢　惟上升空間有限、年內或走弱至6.5水平

【烏克蘭戰爭】大摩因滯脹風險升溫降亞洲經濟增長預測至5.2%　惟區內基本面仍優於歐美　

開啟hket App，閱讀全文
A股 港股 工業增加值 就業 經濟 社會消費品零售總額 國家統計局 固定資產投資 規模以上工業

上一篇文章

【科指破底】科指跌7%後拗腰　騰訊力守300關、嗶哩嗶哩快手回升3%

下一篇文章

【內房危機】富力9.8億元售倫敦項目予遠東發展　富力股價彈逾4%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【騰訊裁員】騰訊阿里巴巴據報將於未來數周裁員　裁員幅度高達三成
【騰訊裁員】騰訊阿里巴巴據報將於未來數周裁員　裁員幅度高達三成
【美股收市】債息升穿2.1厘 納指挫逾2% 中概股再插近12%
【美股收市】債息升穿2.1厘 納指挫逾2% 中概股再插近12%
【騰訊700】微信支付傳面對人行「破紀錄罰款」　騰訊股價尾市插一成
【騰訊700】微信支付傳面對人行「破紀錄罰款」　騰訊股價尾市插一成
【港股夜期+ADR】夜期重挫526點守19000關　中概股指數再瀉12%（不斷更新）
【港股夜期+ADR】夜期重挫526點守19000關　中概股指數再瀉12%（不斷更新）
【第五波疫情】港府據報不排除收緊堂食至一人一枱　林鄭：未想過再收緊社交距離措施
【第五波疫情】港府據報不排除收緊堂食至一人一枱　林鄭：未想過再收緊社交距離措施
【港股分析】洪灝：港股的拋售潮是史上最猛烈之一　短期接飛刀屬冒進輕率
【港股分析】洪灝：港股的拋售潮是史上最猛烈之一　短期接飛刀屬冒進輕率
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款