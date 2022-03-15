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【烏克蘭】俄羅斯網民「翻牆」上FB？　當地VPN需求激增20倍

科技 10:28 2022/03/15

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根據網絡監測公司Top10VPN的數據顯示，在俄羅斯IG禁令前夕，俄羅斯人對VPN的需求較2月中旬的日均需求量激增了2088%。（法新社）

Meta早前決定允許部分國家用戶，在旗下社交平台Facebook（FB）及Instagram（IG）發布「俄羅斯侵略者去死」等暴力言論後，俄羅斯反擊並限制當地網民使用FB和IG，加上俄烏兩地黑客互相進行網絡攻擊，導致當地網民對虛擬私人網絡（VPN）的需求激增。

【俄羅斯反擊】不滿Meta新政策　宣布全國禁用IG、Facebook

俄烏戰事開始以來，兩地網站都成為網絡攻擊的對象，由於VPN可對數據進行加密，並隱藏用戶IP位置、避免被追蹤，這使兩地對VPN的需求上升。

【烏克蘭】為逃難做好準備？　Sensor Tower：烏克蘭翻譯App下載量大增7成

另一方面，由3月初起，俄羅斯政府開始封鎖FB和Twitter等社交平台，當地網民為規避網絡限制，同樣也增加對VPN的需求。根據網絡監測公司Top10VPN的數據顯示，在俄羅斯IG禁令前夕，俄羅斯人對VPN的需求較2月中旬的日均需求量激增了2088%。

事實上，俄羅斯會封鎖外地網站也非新措施。據Top10VPN的分析發現，目前共有203個新聞網站，以及97個外匯和加密貨幣網站是被俄羅斯封鎖。

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

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烏克蘭 Meta 翻牆 VPN 黑客 俄羅斯 Facebook Instagram 社交平台

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