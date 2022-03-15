▲ 【蔣震離世】震雄創辦人兼榮譽主席蔣震離世 享年100歲

「注塑機大王」、震雄集團 （00057） 在網站公告，震雄創辦人兼榮譽主席蔣震在剛過去的周日（13日）在家人陪伴下主懷安息，享壽100歲。蔣震1958年創辦震雄集團，2018年正式退休。蔣震有六女一子，包括前立法會議員蔣麗芸、總商會前主席蔣麗莉、前歌手蔣麗萍，而六女蔣麗苑則為震雄集團現任主席兼集團總裁。

震雄集團在新聞稿中指， 蔣震出生於山東菏澤，父母早亡，家境貧困。然而他一生勤奮好學，與機械和工業有著不解之緣，於1958 年創立「震雄機器廠」，並在1966 年推出首部香港設計及製造的十安士螺絲直射注塑機，獲冠「注塑機大王」美譽。

公司在網站形容，在蔣震帶領下，震雄集團逐步發展，1991年在香港上市，奠定其全球注塑機生產商領導者的地位。

「注塑機大王」 蔣震曾當碼頭工人、參與國民黨活動

據其他資料，蔣震曾參與 國民黨創立的國民革命軍，因應中國內戰，1949年轉至香港生活，曾當過碼頭工人、紗廠雜工等工作。雖然曾參與國民黨活動，蔣震1986年在中國改革開放後在順德設廠。

蔣震 於1990年將其擁有的震雄集團股份悉數捐贈蔣震工業慈善基金，成立 大力推動人才教育和工業領袖的培訓，藉此鼓勵和加強華人在工業領域的發展， 基金會多年經費累計總額達4億港幣。

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