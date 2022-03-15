  • 25°C
香港時間 : 2022315日 (二) 11:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【蔣震離世】震雄創辦人兼榮譽主席蔣震離世　享年100歲

股市 10:17 2022/03/15

分享：

【蔣震離世】震雄創辦人兼榮譽主席蔣震離世　享年100歲

「注塑機大王」、震雄集團 （00057） 在網站公告，震雄創辦人兼榮譽主席蔣震在剛過去的周日（13日）在家人陪伴下主懷安息，享壽100歲。蔣震1958年創辦震雄集團，2018年正式退休。蔣震有六女一子，包括前立法會議員蔣麗芸、總商會前主席蔣麗莉、前歌手蔣麗萍，而六女蔣麗苑則為震雄集團現任主席兼集團總裁。

震雄集團在新聞稿中指，蔣震出生於山東菏澤，父母早亡，家境貧困。然而他一生勤奮好學，與機械和工業有著不解之緣，於1958 年創立「震雄機器廠」，並在1966 年推出首部香港設計及製造的十安士螺絲直射注塑機，獲冠「注塑機大王」美譽。

公司在網站形容，在蔣震帶領下，震雄集團逐步發展，1991年在香港上市，奠定其全球注塑機生產商領導者的地位。

「注塑機大王」　蔣震曾當碼頭工人、參與國民黨活動

據其他資料，蔣震曾參與國民黨創立的國民革命軍，因應中國內戰，1949年轉至香港生活，曾當過碼頭工人、紗廠雜工等工作。雖然曾參與國民黨活動，蔣震1986年在中國改革開放後在順德設廠。

蔣震於1990年將其擁有的震雄集團股份悉數捐贈蔣震工業慈善基金，成立大力推動人才教育和工業領袖的培訓，藉此鼓勵和加強華人在工業領域的發展，基金會多年經費累計總額達4億港幣。

【石Sir一周前瞻及異動股】電能、中國投資基金公司、越秀房託、越秀交通、友邦及君實生物

相關文章：

【蔣麗芸家族】蔣震孻子昨被踢出董事會　同日入稟求頒令父親請辭無效

震雄爆爭產風波　蔣麗苑：公道自在人心

港股 蔣震 震雄集團（00057） 基金
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【騰訊裁員】騰訊阿里巴巴據報將於未來數周裁員　裁員幅度高達三成
【騰訊裁員】騰訊阿里巴巴據報將於未來數周裁員　裁員幅度高達三成
【美股收市】債息升穿2.1厘 納指挫逾2% 中概股再插近12%
【美股收市】債息升穿2.1厘 納指挫逾2% 中概股再插近12%
【騰訊700】微信支付傳面對人行「破紀錄罰款」　騰訊股價尾市插一成
【騰訊700】微信支付傳面對人行「破紀錄罰款」　騰訊股價尾市插一成
【港股夜期+ADR】夜期重挫526點守19000關　中概股指數再瀉12%（不斷更新）
【港股夜期+ADR】夜期重挫526點守19000關　中概股指數再瀉12%（不斷更新）
【第五波疫情】港府據報不排除收緊堂食至一人一枱　林鄭：未想過再收緊社交距離措施
【第五波疫情】港府據報不排除收緊堂食至一人一枱　林鄭：未想過再收緊社交距離措施
【港股分析】洪灝：港股的拋售潮是史上最猛烈之一　短期接飛刀屬冒進輕率
【港股分析】洪灝：港股的拋售潮是史上最猛烈之一　短期接飛刀屬冒進輕率
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款