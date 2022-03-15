  • 25°C
香港時間 : 2022315日 (二) 11:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【芯片大戰】英國芯片商Arm 計劃全球裁員最多15%　料數百人受影響

股市 10:11 2022/03/15

分享：

【芯片大戰】英國芯片商Arm 計劃全球裁員最多15%　料數百人受影響

美國芯片商英偉達（Nvidia，美：NVDA）400億美元收購英國芯片設計公司Arm Holdings的交易告吹約一個月後，有外電指，Arm通知員工公司計劃將全球裁員12%至15%，以目前Arm全球約4400位員工推算，意味超過600位員工或會被裁。

目前Arm 在英國擁有約 1,800 名員工，新上任Arm首席執行官Rene Haas 告訴員工稱，裁員將影響其全球12%至15%人手，大部分為英國和美國員工。 Arm 表示，公司正在不斷審查其業務計劃，以確保公司在機會和成本紀律之間取得適當的平衡，補充「不幸的是，這個過程包括裁減Arm 全球勞動力的計劃。」

軟銀於2016年以 320 億美元收購Arm，此前曾計劃以 400 億美元的價格出售Arm予英偉達。然而，上個月軟銀以監管問題為由擱置出售Arm，並表示將尋求讓Arm上市。

【石Sir一周前瞻及異動股】電能、中國投資基金公司、越秀房託、越秀交通、友邦及君實生物

 

 

相關文章：

【ARM上市】ARM據報將考慮所有的上市選擇　目前還在初步研討階段

【NVDA】軟銀出售Arm予Nvidia告吹、分手費近百億　孫正義：明年3月前分拆美國上市（第二版）

美股 輝達（Nvidia，美：NVDA） NVIDIA
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【騰訊裁員】騰訊阿里巴巴據報將於未來數周裁員　裁員幅度高達三成
【騰訊裁員】騰訊阿里巴巴據報將於未來數周裁員　裁員幅度高達三成
【美股收市】債息升穿2.1厘 納指挫逾2% 中概股再插近12%
【美股收市】債息升穿2.1厘 納指挫逾2% 中概股再插近12%
【騰訊700】微信支付傳面對人行「破紀錄罰款」　騰訊股價尾市插一成
【騰訊700】微信支付傳面對人行「破紀錄罰款」　騰訊股價尾市插一成
【港股夜期+ADR】夜期重挫526點守19000關　中概股指數再瀉12%（不斷更新）
【港股夜期+ADR】夜期重挫526點守19000關　中概股指數再瀉12%（不斷更新）
【第五波疫情】港府據報不排除收緊堂食至一人一枱　林鄭：未想過再收緊社交距離措施
【第五波疫情】港府據報不排除收緊堂食至一人一枱　林鄭：未想過再收緊社交距離措施
【港股分析】洪灝：港股的拋售潮是史上最猛烈之一　短期接飛刀屬冒進輕率
【港股分析】洪灝：港股的拋售潮是史上最猛烈之一　短期接飛刀屬冒進輕率
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款