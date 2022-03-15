▲ 【芯片大戰】英國芯片商Arm 計劃全球裁員最多15% 料數百人受影響

美國芯片商英偉達（Nvidia，美：NVDA）400億美元收購英國芯片設計公司Arm Holdings的交易告吹約一個月後，有外電指，Arm通知員工公司計劃將全球裁員12%至15%，以目前Arm全球約4400位員工推算，意味超過600位員工或會被裁。

目前Arm 在英國擁有約 1,800 名員工，新上任Arm首席執行官Rene Haas 告訴員工稱，裁員將影響其全球12%至15%人手，大部分為英國和美國員工。 Arm 表示，公司正在不斷審查其業務計劃，以確保公司在機會和成本紀律之間取得適當的平衡，補充「不幸的是，這個過程包括裁減Arm 全球勞動力的計劃。」

軟銀於2016年以 320 億美元收購Arm，此前曾計劃以 400 億美元的價格出售Arm予英偉達。然而，上個月軟銀以監管問題為由擱置出售Arm，並表示將尋求讓Arm上市。

【石Sir一周前瞻及異動股】電能、中國投資基金公司、越秀房託、越秀交通、友邦及君實生物

相關文章：

【ARM上市】ARM據報將考慮所有的上市選擇 目前還在初步研討階段

【NVDA】軟銀出售Arm予Nvidia告吹、分手費近百億 孫正義：明年3月前分拆美國上市（第二版）