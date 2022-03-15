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【科指破底】科指跌7%後曾拗腰倒升　騰訊力守300關、明源雲金蝶升5%

股市 12:09 2022/03/15

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【科指破底】科指跌7%後拗腰　騰訊力守300關、嗶哩嗶哩快手回升3%

恒生科指波動甚大，今早先裂口低開並一度跌7%，低見3507點再創上市低後，再拗腰倒升1.6%報3841點，至中午收市，科指跌2.4%，報3689點。阿里巴巴 （09988） 失守80元，報75.45元跌6.7%。騰訊 （00700） 力守300關，開市曾插8%見305元，現跌5.4%，報313.8元。

另外，美團 （03690） 亦一度跌7.6%低見104.1元，一度拗腰倒升6.1%，現報113.4元升0.4%。另外，小米 （01810） 跌0.5%。快手 （01024） 曾倒升6%，現跌2%。至於SaaS股明源雲 （00909） 升5.5%，金蝶 （00268） 升4.9%。

第二上市股嗶哩嗶哩 （09626） 倒升3%，京東 （09618） 則續跌5.2%、百度 （09888） 跌0.8%。萬國數據 （09698） 更是慘淡，昨暴跌28.7%後，今再插11.9%。

電動車三寶理想汽車 （02015） 由一度跌逾19%現跌幅收窄至3%，又回落至跌12.6%，蔚來 （09866） 亦跌7%，而小鵬汽車 （09868） 由瀉一成收窄至跌4.6%。

【石Sir一周前瞻及異動股】電能、中國投資基金公司、越秀房託、越秀交通、友邦及君實生物

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【烏克蘭戰爭】LME周三恢復鎳期貨交易　青山控股避過遭強制平倉

編輯：姚卓然

港股 汽車 恒生科技指數 美團－W（03690） 騰訊控股（00700） 蔚來－SW（09866） 小鵬汽車－W（09868） 嗶哩嗶哩—SW（09626） 百度集團—SW（09888） 萬國數據－SW（09698）
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